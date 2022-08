Aujourd’hui, en date hébraïque (1er Eloul) seront célébrés les 125 ans du premier congrès sioniste mondial à Bâle.

Ce congrès n’aurait pas du voir le jour: les notables juifs avaient refusé d’aider financièrement, même les mouvements d’Europe de l’est fondés à la fin du 19e siècle pour promouvoir l’alya n’étaient pas particulièrement enthousiastes.

Malgré toutes les réticences, le premier congrès sioniste mondial s’est ouvert à Bâle le 1er eloul 5657 (29.08.1897). Pendant trois jours, des débats y ont été tenus qui ont débouché sur la création du mouvement sioniste organisé avec des institutions démocratiques qui ont perduré pendant des dizaines d’années.

Des représentants juifs du monde entier ont accepté le programme de Bâle selon lequel: »le sionisme a pour but de créér un foyer pour le peuple juif en Eretz Israël selon le droit commun ». Le drapeau bleu blanc a été déployé à l’entrée du bâtiment où se tenait le congrès et il est rapidement devenu le drapeau national.

Par-dessus tout, le public juif dans le monde entier a été sensibilisé à l’idée sioniste.

Le jeune journaliste, Binyamin Zeev Herzl, qui a initié la révolution, lorsqu’il est rentré à son hôtel ce jour-là, a écrit avec optimisme: »A Bâle, j’ai créé l’Etat des Juifs. Dans cinq ans, ou au plus tard dans 50 ans, tout le monde le reconnaîtra ». Il ne s’était pas trompé: 50 ans plus tard, en 1947, les Nations Unies votaient en faveur de la création d’un Etat juif en Eretz Israël.

Aujourd’hui (dimanche) ce sont plus de 1400 leaders, entrepreneurs et philanthropes juifs du monde entier qui sont attendus à Bâle pour participer à la célébration des 125 ans du premier congrès sioniste qui a jeté les bases de la vision d’Herzl. La cérémonie aura lieu sous l’égide du Président israélien, Itshak Herzog, accompagné de son épouse Mihal, et du président de l’organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel.

Les participants débattront du sionisme contemportain à la lumière de la vision d’Herzl, des défis et des échéances attendues par le peuple juif dans les 25 prochaines années.

Deux moments forts sont au programme de ces célébrations: l’ouverture des cérémonies dans la salle même où Herzl avait ouvert le premier congrès et la reproduction de la fameuse photo d’Herzl sur le balcon du bâtiment avec cette fois le président Herzog en lieu et place de l’auteur de L’Etat des Juifs.

Le père d’Itshak Herzog, Haïm Herzog, alors président de l’Etat, avait également reproduit cette photo, il y a 35 ans, pour le 90e anniversaire du Premier congrès sioniste.

Haïm Herzog. Photo: Nati Hernick GPO

Le Président Itshak Herzog sera reçu par son homologue suisse, Ignazio Cassis. Ils signeront un accord inédit entre les fonds nationaux scientifiques suisse et israélien.

Mihal Herzog, l’épouse du Président, sera reçue par l’épouse du Président suisse et visitera la maison du scientifique juif Albert Einstein qui a été transformée en musée à sa mémoire.