Le Premier ministre Yaïr Lapid a participé ce soir à la soirée organisée pour les 20 ans de l’association Igy des jeunes gays israéliens.

C’est la première fois qu’un premier ministre israélien participe à un événement officiel de la communauté gay. Il a tenu à témoigner son soutien aux LGBT: »Autour de notre table de Shabbat, se trouvent ma formidable nièce Noga avec sa non moins formidable compagne Lital. A côté d’elles sont assis mon fils Yoav et sa fiancée Shay. Il n’y a aucune raison que Noga et Lital ne bénéficient pas des mêmes droits que Yoav et Shay. Nous allons changer cela ».

Le Premier ministre a ensuite détaillé les résultats d’un sondage réalisé en 2019 qui montre que 78% des Israéliens seraient en faveur du mariage gay. »Ils n’ont aucun problème avec une famille composée par un père et un père ou une mère et une mère. L’écrasante majorité du peuple d’Israël, du sud au nord en passant par le centre, les électeurs de la majorité des partis, les électeurs de Yesh Atid et ceux du Likoud et même une grande partie des religieux, sont d’accord sur le principe suivant, juste et fondamental: chaque couple, peu importe son sexe ou son genre, a le droit de décider de la façon dont s’établit sa relation de couple et la façon dont se concrétise son amour. Chaque homme a le droit fondamental d’être parent et de fonder une famille », a déclaré le Premier ministre.

Il a dénoncé les 22% qui sont opposés au mariage homosexuel, selon ce sondage: »Pourquoi les politiques israéliens freinent cette révolution sociale importante, juste et populaire? La réponse est: parce qu’ils ont peur. 78% sont avec nous mais nous avons peur des 22% qui restent. Comme dans d’autres domaines, nous avons permis aux extrémistes, aux hurleurs, aux haineux, d’avoir trop d’influence. Il est temps que cela s’arrête ».

Il a déclaré la guerre aux »homophobes et aux racistes » et promis d’agir pour la communauté homosexuelle.

Le secrétaire général de l’association Igy, Ofer Neuman, a chaleureusement remercié le Premier ministre pour sa venue et ses propos: »C’est ainsi que nous écrivons l’histoire – par des actes. La venue du Premier ministre à un événement qui symbolise l’égalité, la tolérance, la fierté et la sécurité de toutes et tous, est un pas qui résonnera dans tous les foyers israéliens, dans tous les placards sombres où un jeune ou une jeune se trouve, dans les coeurs de très nombreuses personnes de la communauté homosexuelle en Israël et dans le monde ».

Photo: Haïm Zach GPO