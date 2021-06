Le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham (Rép.) a exprimé son profonde inquiétude pour la sécurité d’Israël à cause de la présence de l’Administration Biden face à un Iran de plus en plus arrogant. Selon lui, le président Biden ne réalise pas l’ampleur de la menace que fait peser le régime des mollahs sur Israël, la région mais aussi le monde libre. Il avertit qu’un Iran doté de l’arme atomique tiendrait le monde entier en otage et constituerait une menace existentielle pour l’Etat d’Israël.

Le sénateur a qualifié la politique menée par l’Administration Biden face à l’Iran de « laxiste » et a qualifié l’ayatollah Khamenei de « nazi religieux », expliquant qu’Hitler voulait une race supérieure et l’ayatollah une religion supérieure. « Jamais je n’ai été aussi inquiet quant à la probabilité du déclenchement d’une guerre entre l’Iran et Israël » a confié le sénateur lors d’une émission sur la chaîne FoxNews, expliquant que selon lui, Israël ne peut pas compter sur les Etats-Unis de Biden pour sa sécurité. « Les dirigeants iraniens ont bien compris que Joe Biden est faible » et « cette faiblesse va mener le monde vers une situation dangereuse », a rajouté le sénateur.

Lindsey Graham a conclu ainsi : « L’ayatollah a une règle du jeu qui n’inclut ni les chrétiens, ni les juifs ni les musulmans modérés. C’est un scénario qui ne s’est jamais vu depuis les années 1930. Nous avions la possibilité d’attacher court l’Iran, de le maintenir dans sa boîte, mais ils se renforcent chaque jour car Biden ne comprend pas l’ampleur de la menace ».

