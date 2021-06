La difficulté que connaît la coalition au pouvoir pour faire avancer la mesure de prolongation d’interdiction de regroupement familial fait perdre patience à la ministre de l’Intérieur et la pousse à mettre la pression sur les partis Ra’am et Meretz. Ayelet Shaked a posé un ultimatum à Mansour Abbas en le menaçant de soutenir le texte de loi fondamentale sur l’immigration proposé par el Likoud et Hatziyonout Hadatit qui est plus stricte et globale que la législation en vigueur actuellement.

Mansour Abbas est pris entre le marteau et l’enclume. Il veut maintenir ce gouvernement qui lui accorde pour l’instant presque tous les cadeaux inespérés qu’il exige mais de l’autre il est sous pression de son électorat qui voit d’un mauvais œil un éventuel soutien à des mesures contraire aux intérêts arabes et islamiques.

Photos Flash 90