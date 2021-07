Après quatre années en poste, le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben Chabbat a annoncé au Premier ministre Naftali Benett qu’il souhaite mettre fin à son mandat à la fin du mois d’août. Naftali Benett a remercié Meïr Ben Chabbat : « Je tiens à remercier Meïr Ben Chabbat pour ces années où il a contribué à la sécurité d’Israël de manière professionnelle et efficace. Il a occupé toute une série de missions impressionnantes avec une profonde connaissance des défis diplomatiques et sécuritaires auxquels fait face l’Etat d’Israël. Même lors de la crise du Corona, il a travaillé jour et nuit en faveur de la santé des citoyens d’Israël et a agi de manière qui mérite la plus grande considération… »

L’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui avait nommé le conseiller, a écrit : « Au nom de tous les citoyens d’Israël, je remercie du fond de mon coeur le directeur du conseil de la Sécurité nationale, Meïr Ben Chabbat pour son mandat effectué de manière exceptionnelle en faveur de la sécurité du pays. Meïr m’a énormément aidé lors de missions au grand jour ou secrètes pour la sécurité de notre pays et son avenir ainsi que pour l’obtention des accords de paix historiques entre Israël et des Etats arabes. Je le remercie pour son dévouement dans le combat efficace que nous avons mené contre le Corona, qui a permis à Israël d’être le premier pays au monde à sortir de la crise mondiale. Meïr ! Merci pour ces longues nuits de travail et ces journées bien remplies. La population vous doit une immense reconnaissance ! »

L’identité du prochain conseiller à la Sécurité nationale n’est pas encore connue. Récemment le nom du travailliste Amos Yadlin avait été évoqué.

Photo Amos Ben Gershom / GPO