Qualita et de nombreuses associations vous attendent le dimanche 30 octobre, entre 11h et 18h au Matnass Edmond Safra à Ashdod, pour un salon de l’intégration. Eva cohen, directrice des Hubs de l’emploi au micro de Cathy Choukroun explique le déroulement de cette journée totalement gratuite. Tous les services qui interressent les immigrants de France seront représentés. Si vous cherchez des infos sur vos droits, sur l’emploi, les activités communautaires à Ashdod, les écoles ou quoi faire avant et pendant l’armée notamment, venez.

Tous les acteurs de l’intégration seront présents .

Une belle occasion d’entammer vos démarches. et un sacré gain de temps .

👉🏻Inscription gratuite via Whatsapp: Hub De L’emploi Qualita https://bit.ly/3DprfhB