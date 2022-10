Le scandale créé par les propos antisémites de Kanye West continue de faire des vagues. Plusieurs artistes américains juifs et non-juifs ont protesté à leur manière contre les déclarations du rappeur et dénoncé l’antisémitisme croissant.

Ainsi, l’acteur David Schwimmer, star de la série ‘Friends’, a écrit: »L’antisémitisme ne fait qu’augmenter dans le monde. Les Juifs ne représentent que 2.4% de la population aux Etats-Unis mais ils sont les victimes de 60% des agressions pour motifs religieux. Que Kanye West souffre d’une maladie mentale ou pas, il n’y a aucun doute qu’il est raciste ».

L’ex-femme de Kanye West et star internationale, Kim Kardashian, a aussi dénoncé les propos du rappeur: »Les propos haineux ne peuvent pas être pardonnés. Je me tiens aux côtés du peuple juif et j’appelle à à cesser immédiatement cette terrible violence et cette rhétorique haineuse envers lui ».

Gal Gadot, la »wonder woman » israélienne, qui a s’est taillée une place de choix à Hollywood, n’a pas l’habitude d’afficher ses origines ou de prendre position dans les nombreux débats politiques autour d’elle. Cette fois, elle a décidé de publier une photo d’elle avec une chaine portant un maguen David, sur Instagram. En légende, elle a écrit, un seul mot qui a ému la Toile: »Fière ».