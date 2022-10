Au mois de février 2022, la chaine Kan a diffusé une série documentaire sur l’histoire de l’espion Jonathan Pollard.

Constituée de quatre parties, la série raconte l’un des plus grands et des plus significatifs traumatismes dans les relations entre Israël et les Etats-Unis.

Le fait qu’Israël ait recruté un espion au coeur du renseignement américain a été considéré comme une rupture de tous les codes non-écrits entre les deux Etats et a menacé de mettre un terme à la coalition entre eux.

La série tourne autour du sujet de la trahison: qu’est-ce qui a poussé un jeune juif américain à trahir sa patrie? pourquoi ses responsables israéliens l’ont-ils trahi? Qu’est-ce qui a conduit l’Etat d’Israël à traduire de cette manière son plus grand allié?

La série présente des documents d’archives inédits, certains témoins s’y expriment pour la première fois et raconte l’histoire de Jonathan Pollard, un jeune américain qui voulait sauver Israël, à travers le regard de ceux qui l’ont connu de près.

La série a été vendue au groupe français Canal+ et devrait donc être diffusée sur l’une des chaines du groupe.

Guili Gaon, le directeur du département documentaire de Kan a déclaré: »La ventre de l’excellente série »Pollard » est une reconnaissance internationale supplémentaire de notre capacité à fournir au téléspectateur un contenu riche, intéressant et accessible, même de l’autre côté de la Méditerrannée ».

La série »Pollard » n’est pas la seule série de Kan a avoir connu un destin en dehors d’Israël. Dans l’absolu, plusieurs séries israéliennes ont un grand succès à l’international.