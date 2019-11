Yigal Amir n’a pas pu assassiner le Premier ministre Yitzhak Rabin

Lors de la manifestation de soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou qui se déroulait mardi à Petah Tikva, le Dr. Mordechaï Kedar a, dans son discours, remis en cause la version officielle sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre et appelé à la transparence sur ce drame.

La prise de position du Dr. Kedar est d’autant plus surprenante qu’il est respecté pour la rigueur et la justesse de ses analyses. Il est pris en exemple pour ses nombreuses interventions pour défendre l’État d’Israël, combattre les mensonges et la propagande.

Les personnalités de gauche s’indignent que l’on ose toucher à cet assassinat, pour eux le symbole de la violence et de l’extrémisme de droite.

Les personnalités de droite, dont le Premier ministre B. Netanyahou, ont, elles, catégoriquement condamné ses propos, d’autant que les sionistes religieux ont souffert et sont encore traumatisés par les accusations de « complicité de meurtre » de la gauche.

Dans tous les cas, ces réactions sont pour le moins surprenantes.

J’ai vécu le meurtre d’Isaak Rabin moins comme l’assassinat d’un Premier ministre que comme celui d’un père. À cette période, je travaillais avec son fils Youval à l’adaptation d’une présentation pour un public international. Peiné intérieurement, j’observais son visage et me demandais comment il pouvait rester si calme, si paisible. Depuis la mort de son père, la société israélienne était déchirée, divisée. Lui parlait d’une voix douce et posée.

Aujourd’hui avec le recul sur ces événements et les éléments massifs et contradictoires apportés par le Dr. Kedar, je me demande comment Youval considère ces nouvelles révélations.

En 1996, « Quand on lui a tiré dessus, confie Léa Rabin, la femme d’Yitzhak Rabin, je ne croyais pas que c’était pour de vrai, même s’il était sur le sol avec ses gardes du corps au-dessus de lui. Quelqu’un a crié ‘Zeh staam!’, “Ce n’est pas réel!”, et je l’ai cru. Je pensais que tout s’était si bien passé. Je me suis même tournée vers les gardes du corps et leur ai dit “Félicitations”, parce que personne n’avait été blessé. » On comprend dans la déclaration de Léa Rabin que quelque chose n’est pas clair, nous échappe.

« Son meurtrier est-il bien Ygal Amir ? » demande le Dr. Kedar. Sinon, qui est son assassin, et pourquoi l’a-t-on tué ?

Comment peut-on laisser un homme emprisonné à vie pour un crime qu’il n’aurait pas commis ?

On reproche au professeur de porter une accusation de complot.

Les faits rapportés par le professeur Mordechaï Kedar

« J’ai travaillé durant 25 ans aux services de Renseignements de l’armée. J’ai vu des dizaines de milliers de documents placés sous le sceau [ultraconfidentiel]. »

Dr. Kedar explique qu’il fonde son affirmation sur quelques faits qui contredisent l’assassinat du Premier ministre par Ygal Amir. Notamment, la voiture transportant Yitzhak Rabin immédiatement après le coup de feu n’est pas arrivée à l’hôpital d’Ichilov, situé à 800 mètres de la place Rabin, à 1 minute en voiture. Rabin est apparu 22 minutes plus tard dans un autre véhicule, de soins intensifs. « Pourquoi cela a-t-il pris 20 minutes ? » Comment Rabin est-il passé dans une unité mobile de soins intensifs ? Qui l’a transféré ? Quand, où et pourquoi ?

« Ygal Amir a tiré dans le dos, par-derrière. Comment se fait-il que tous les médecins rapportent que les blessures montrent que Rabin a reçu une balle dans la poitrine ? Qui a tiré cette balle? » Dr. Kedar note que des taches de sang ont été retrouvées sur le siège avant à côté du conducteur alors que Rabin était à l’arrière. « À qui appartiennent ces taches de sang ? »

Les commentaires du Dr. Kedar soulèvent d’autres interrogations comme la totale liberté de mouvement d’Ygal Amir au moment des faits : pourquoi Yitzhak Rabin, au milieu des forces de sécurité, se trouvait-il sans protection?

Si les propos du Dr. Kedar dérangent d’une part, il est inadmissible d’autre part de l’empêcher de s’exprimer et de se cacher derrière un silence complice d’un mensonge et d’une injustice.

Pourquoi Yitzhak Rabin, après avoir reçu la balle dans le dos d’Ygal Amir, se retourne-t-il surpris mais sans montrer une atteinte, et pourquoi continue-t-il sa route comme si de rien était (ce que confirme le témoignage de sa femme) ?

Pourquoi en sommes-nous encore à nous poser ces questions ?

Quelques réserves

Quels que soient les futurs développements de l’enquête concernant le meurtre de Rabin, trois fortes accusations subsistent à l’encombre d’Ygal Amir.

Il a réellement tenté de tuer Yitzhak Rabin. Le plus grave : Ygal Amir a pris en otage des milliers d’Israéliens par son initiative individuelle alors que le peuple israélien est le seul à devoir décider et élire son Premier ministre. Un tel acte fait l’objet d’une condamnation rigoureuse dans le judaïsme à l’exemple du meurtre du gouverneur de la Judée Guedalia Ben Arikam. Le lendemain de Roch Hachana, le peuple juif observe le jeûne de Guedalia en mémoire de son assassinat. Pourtant nos sages (dont le Rav Moché Hayim Luzzato) l’accusent d’avoir lui-même du sang sur les mains pour ne pas avoir arrêté son meurtrier alors qu’il connaissait ses intentions, ce qui a conduit à la fin de l’indépendance d’Israël sur sa terre et à la sanction de l’exil.

Le Dr. Kedar suggère qu’Yitzhak Rabin a été assassiné parce qu’il voulait sortir des accords d’Oslo.

Force est de constater qu’il y a eu une volonté presque aveugle à vouloir imposer ces accords au nom de la paix tandis que ces derniers nous ont conduits à impasse politique totale, causant un nombre inqualifiable de morts, de blessés, de destructions, de souffrances et toujours un peu plus de haine et de volonté de détruire Israël.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90