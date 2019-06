Le géant américain « Mars » qu’on ne présente pas, a décidé de s’ailler avec une Start-Up israélienne du nom de « Jerusalem Venture Partners (JVP) pour développer de nouveaux projets dans le domaine du Food Tech. Une bonne affaire, semble-t-il pour les deux parties. Remettons les deux protagonistes en perspective…

Le premier est une énorme pointure dont la palette, on ne peut plus diversifiée, ne fait pourtant que croître et embellir. Considérée à l’heure actuelle comme la quatrième plus grande entreprise alimentaire du monde, cette affaire familiale tient le haut du pavé depuis plus d’un siècle, notamment dans les domaines de la confiserie dont la célébrissime petite barre de chocolat, Mars. Mais loin de s’arrêter là, elle produit aussi les marques« Snickers », « Skittles », « M & Ms », « Orbit », « Twix », « Whiskas », (produits pour l’alimentation animale), etc. l’ensemble pour un modeste chiffre d’affaires annuel de 35 milliards de dollars.

Le deuxieme est l’un des premiers fonds en Israël. Fondé en 1993, il a levé plus de 1 milliard de dollars (850 millions d’euros) et créé 120 entreprises, dont 12 ont été introduites au Nasdaq, l’indice des valeurs technologiques américaines. En aidant la société américaine à rechercher et concrétiser des opportunités d’investissement dans des institutions universitaires israéliennes, JVP compte bien devenir un des leaders de la technologie alimentaire et ce, au niveau mondial. Erel Margalit, son président est le premier à déclarer : « Après avoir mis en place des solutions en matière de cyber-sécurité, d’intelligence artificielle et de données volumineuses dans des entreprises mondiales, en nous associant à Mars, l’une des marques les plus emblématiques du monde à la pointe de l’innovation, nous nous sommes donné les moyens d’avoir confiance en l’avenir ! »

Et ce ne sont pas les seuls points positifs à mettre au crédit de l’un et l’autre. De son côté, JVP s’est impliqué dans des entreprises commerciales et philanthropiques ces dernières années et cet accord fait partie de la vision que l’entreprise met en œuvre pour faire de la Galilée un centre mondial de technologie alimentaire : « Nous sommes en pleine révolution et de nouvelles catégories, telles que les aliments à faible teneur en sucres et en amidon, les substituts de protéines et les emballages intelligents peuvent ouvrir sur l’avenir des portes inespérées aujourd’hui » déclare fièrement Erel Margalit.

Du côté « Mars » on se passionne pour l’innovation, les sciences et technologies de pointe. « Notre ambition est de pouvoir mettre à la disposition de tout consommateur des solutions nutritionnelles en fonction de son style de vie et ses préférences spécifiques ».

Ces deux-là étaient faits pour s’entendre !

« Nous sommes impatients de nous associer à JVP et d’exploiter l’écosystème innovant de la communauté israélienne dans les domaines de l’alimentation, de la santé et de la technologie« , a déclaré George Graham, vice-président de Mars. « Cette collaboration passionnante nous aidera à accéder aux solutions propres aux défis mondiaux dans le système alimentaire lié aux technologies agricoles, à la nutrition et à la sécurité alimentaire « .

Ce à quoi JVP de conclure : « Alors qu’Israël compte déjà plus de 800 startups sur le marché de la technologie alimentaire, notre union en a inspiré d’autres. Le Ministère de l’Économie, celui de l’Industrie et celui de l’autorité israélienne, quant à eux, ont décidé de voter un budget spécial de 400 millions de nis pour subventionner toutes entreprises créatives et innovantes… «

Autant d’apports, autant d’incomparables richesses pour ce tout petit pays…

par Bely Landerer pour Tel-Avivre – Source : globes.co.il