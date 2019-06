La grande marche traditionnelle de solidarité avec Israël s’est déroulée dimanche à Manhattan avec une participation d’au-moins 40.000 personnes. Parmi les très nombreuses personnalités politiques présentes, on notait le gouverneneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo, le maire de la ville Bill de Blasio, le Consul général d’Israël à New York Dany Dayan et de personnalités politiques venues d’Israël. Y participaient pas moins de 250 organisations, une trentaine de chars décorés et des artistes.

Le Consul général Dany Dayan a noté la coïncidence de dates cette année entre la marche, qui se déroule chaque année le premier dimanche du mois de juin, et Yom Yeroushalaïm, ce qui a donné encore plus d’éclat à ce grand rassemblement. Il a confié que cette manifestation est sans doute le moment-phare de son mandat sur le plan émotionnel.

