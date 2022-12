Le journaliste orthodoxe, identifié avec l’extrême-gauche, Israël Frei, a été arrêté aujourd’hui pour apologie du terrorisme.

Son arrestation fait suite à son refus de se présenter de lui-même, cinq fois de suite, pour interrogatoire à la police après l’ouverture d’une enquête contre lui.

Le journaliste faisait l’objet de plusieurs plaintes pour incitation et apologie du terrorisme liées à la publication de deux tweets particulièrement choquants.

Le premier a été écrit après l’arrestation à Yaffo d’un terroriste avant qu’il ne puisse commettre un attentat de grande envergure, alors qu’un groupe de policiers se trouvait, par hasard sur son chemin, le 11 septembre 2022: »Regardez ce qu’est un héros. Il a fait tout le chemin depuis Naplouse jusqu’à Tel Aviv et bien qu’autour de lui, tous les Israéliens, d’une façon ou d’une autre, participent à l’oppression et au meurtre de son peuple, il a cherché une cible légitime et n’a pas voulu s’en prendre à des innocents. Dans un monde normal, il recevrait une médaille ».

Le second date du 8 octobre 2022. En réaction à un tweet de Merav Mihaeli qui condamnait l’attentat contre les gardes-frontières au barrage de Shouafat, lors duquel Noa Lazar, z’l, avait été assassinée, Frei avait répondu: »S’en prendre aux forces de sécurité n’est pas un attentat ».

Après avoir reçu plusieurs plaintes concernant ces tweets la police a décidé d’ouvrir une enquête. Frei ayant refusé de se rendre aux cinq convocations pour interrogatoire, le tribunal a ordonné son arrestation.

Il est représenté par Gabi Lasky, qui a déjà été l’avocate de plusieurs terroristes, et qui vient de quitter son poste de députée de Meretz.

A gauche on accuse déjà la police d’être aux ordres de Ben Gvir et de vouloir censurer la liberté d’expression. Frei a reçu plusieurs messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Ainsi, la députée travailliste, Naama Lazimi, a critiqué cette arrestation: »L’arrestation du journaliste Israël Frei est une honte. La loi qui transformera la police en police politique n’est pas encore votée et déjà nous voyons le changement sur le terrain: du maccarthysme au nom du pouvoir. La persécution touchera tout le monde au bout du compte: les LGBT, les minorités, les juristes, les gauchistes, les journalistes. Tous ceux qui ne s’alignent pas sur la ligne du pouvoir, seront arrêtés. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Ce pays est trop important pour nous pour que nous le laissions tomber dans l’obscurité ».

Le syndicat des journalistes s’est lui aussi indigné de l’arrestation d’Israël Frei: »L’arrestation d’Israël Frei témoigne du côté obscur de la police et du procureur. Une convocation à la police pour des tweets est, a priori, une décision qui contrevient au principe de liberté d’expression. ll s’agit, à nos yeux d’une grave erreur ».

A l’inverse, l’organisation »Betsalmo », s’est réjouie de l’arrestation d’Israël Frei: »Il ne s’agit pas d’un journaliste mais d’un individu qui incite à la violence, au terrorisme et au meurtre. Sa place est derrière les barreaux et non à un poste public ».

De même, l’association »Torat Lehima » qui a porté plainte contre Frei, a félicité la police: »Au bout de trois mois, la police a enfin répondu à notre demande d’arrêter pour enquête, le soutien du terrorisme, qui se moque du sang des soldats de Tsahal. Nous espérons que l’odieux Frei sera puni de la plus sévère des manières afin de dissuader nos ennemis et leurs soutiens ».

Israël Frei a déclaré, par la voix de son avocate: »Rien ne pourra me briser. Mon arrestation est encore un signe du régime fasciste qui monte. L’égalité, la compassion et la justice triompheront ».