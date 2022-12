Les choses se précisent au sein du Likoud quant à la répartition des rôles.

Demain (mercredi), Binyamin Netanyahou va proposer à son parti le nom d’Amir Ohana pour le poste de président de la Knesset.

Ce dernier avait déjà occupé les postes de ministre de la Justice et de ministre de la Sécurité intérieure dans les précédents gouvernements Netanyahou.

Amir Ohana, qui revendique son homosexualité, sera le premier président de la Knesset à appartenir à cette communauté et il va être nommé par la coalition la plus religieuse et la plus à droite qu’ait connue Israël.

Pour ce qui est des autres postes, le ministère de la Justice sera attribué à Yariv Levine et Israël Katz dirigera le ministère des Affaires étrangères pendant les deux premières années du mandat de ce gouvernement. La Défense doit revenir à Yoav Galant.

Dudi Amsellem n’a, en revanche pas obtenu gain de cause. Il voulait soit le poste de ministre de la Justice soit celui de président de la Knesset. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il a annoncé en fin de journée sur sa page Twitter que, comme il l’avait annoncé, il ne prendra aucun autre poste et restera donc député.

C’est, par ailleurs, Tsahi Hanegbi qui sera nommé à la tête du conseil national de sécurité qui agit au sein du bureau du Premier ministre. Il remplacera Eyal Hulata, nommé par Naftali Bennett.