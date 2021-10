Israël présente un candidat pour devenir membre de l’importante commission du droit international de l’Onu. Il s’agit du Dr. Tal Becker, actuel conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. A cet effet, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a organisé un grand événement en présence de quelque cent-cinquante ambassadeurs, diplomates et conseillers juridiques, afin de favoriser l’élection du candidat israélien. C’est la première fois depuis plus de cinquante ans que l’Etat d’Israël présente un candidat à cette commission.

Guilad Erdan a dressé l’éloge du Dr. Becker, soulignant qu’il serait un candidat idéal car il est l’un des plus grands spécialistes israéliens du droit international public et jouit d’une grande notoriété internationale dans ce domaine. Il est également très érudit dans les matières juives. L’intéressé a rappelé que le dernier représentant d’Israël dans cette commission de l’Onu à Genève fut Shabbtaï Rozen de 1967 à 1974, qui tenta de prendre la défense de l’Etat d’Israël et du peuple juif dans les instances internationales.

Dr. Tal Becker a rajouté : « Si je suis élu, je poursuivrai cette mission. Je viens d’une région dans laquelle règne un certain scepticisme à l’égard du droit international dans un certain nombre de dossiers », manière élégante de rappeler que l’Onu est extrêmement partiale contre Israël et emploie des arguments pseudo-juridiques pour dénoncer la présence juive en Judée-Samarie. Il a souhaité que cette commission établisse davantage de ponts avec les Etats avec lesquels elle travaille.

L’élection des membres de cette commission aura lieu au mois de novembre.

Photo représentation d’Israël à l’Onu