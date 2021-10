Grande activité actuellement dans le yishouv d’Itamar avec l’avancée du projet immobilier « Lev Har » initié par la compagnie du même nom. Deux villas ont déjà été vendues sur plan et les tracteurs s’activent pour déblayer le terrain pour les futures constructions. Il s’agit d’un projet de six grandes villas de 200m2 dont la commercialisation a été lancée il y a deux semaines. Il s’agit de villas très spacieuses, de six chambres à coucher avec jardin, prévues pour de grandes familles.

« Lev Har » a lancé ce projet après le succès commercial de son précédent projet « HaBayit Be-Itamar » qui est déjà en cours de construction.

Selon Yonatan Bitan, de « Lev Har », les candidats à l’acquisition proviennent tant d’Itamar que de l’extérieur.

Vidéo :

Photo Miriam Alster / Flash 90