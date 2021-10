Les déclarations américaines exprimant de « l’inquiétude » face au programme nucléaire iranien se suivent et se ressemblent. Cette fois-ci, c’est Robert Malley (photo), l’émissaire du président Biden pour le dossier iranien, qui déclare que les Etats-Unis et leurs partenaires « ressentent une crainte profonde et croissante du fait que l’Iran continue à refuser de négocier sur un retour à l’accord de 2015 ». En dépit des évidences, Robert Malley a répété pour la énième fois que les Etats-Unis et leurs partenaires recherchent une solution diplomatique, tout en rajoutant que les Etats-Unis étudient « d’autres alternatives ».

Malley a récemment rencontré des hauts fonctionnaires de l’Administration Biden ainsi que les ministres des Affaires étrangères saoudien, israélien et émirati, et des représentants de l’Union européenne. Ils ont tous admis le manque de sérieux iranien quant à un retour à la table des négociations et mis en garde l’Iran contre des sanctions économiques, un isolement international et même des mesures militaires en cas de refus iranien de signer un retour à l’accord.

Le problème est que la période des avertissements, des menaces et des supplications se prolonge indéfiniment, donnant le sentiment aux Iraniens qu’ils peuvent poursuivre leur programme nucléaire militaire impunément.

Dans une interview radiophonique accordée lundi, le Prof. Eitan Gilboa, spécialiste des relations internationales, a dressé un constat sévère de la politique étrangère de l’Administration Biden qu’il qualifie de « totalement déconnectée des réalités, tant en Afghanistan que face à l’Iran ou à l’Autorité Palestinienne ». Il attribue ceci notamment à une volonté stupide et aveugle des Démocrates de déconstruire tout ce que l’Administration Trump a fait.

Photo Pixabay