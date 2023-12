Le 5 décembre dernier, le Shabak a arrêté Youssef Al Manasi, l’ancien ministre des Télécommunications du gouvernement du Hamas à Gaza, sous Ismaël Haniyeh.

Lors de son interrogatoire, il a sévèrement critiqué Sinouar et la direction du Hamas appelant même les Gazaouis à se soulever. Une déposition ”sans précédent”, d’après les enquêteurs du Shabak.

”Les gens dans la Bande de Gaza disent que Sinouar et ses troupes nous ont détruits, nous devons nous débarasser d’eux”, a déclaré Al Manasi. ”Ils sont les responsables directs. C’est ça que pense le peuple. Je n’ai vu personne dans la Bande de Gaza qui soutienne Sinouar, personne ne l’aime. Il y a des gens qui prient nuit et jour pour que Dieu nous libère de son emprise. Le Hamas ne nous a apporté que la mort et la destruction de 60% des bâtiments, des infrastructures, des rues, des infrastructures publiques. L’argent reçu d’Iran ne sert qu’à détruire”.

En parlant de Sinouar, Al Manasi a dit: ”Il a la folie de grandeurs. Il se sent supérieur à tout le monde. Il n’en fait qu’à sa tête. Il décide sans prendre conseil. Tout le monde le déteste, on le déteste. Il y a beaucoup de gens qui prient pour qu’il meure. Je suis un homme âgé et malade mais si je pouvais marcher, je participerais avec le peuple à des manifestations contre lui”.

Al Manasi a condamné les attaques du 7 octobre: ”Ce qu’il s’est passé le 7 octobre est le contraire de la religion musulmane. C’est une hérésie, une folie. Ce qu’ils ont fait est contraire à la raison, à la religion, à l’esprit. Les responsables sont Sinouar et ses troupes. Je conseille aux Gazaouis de se rebeller contre Sinouar et ses troupes. Qu’ils nous laissent vivre, nous construirons Gaza, cela prendra du temps, la plaie est grande. Il n’y a plus de nourriture, plus d’eau, plus d’électricité, plus d’essence. La Bande de Gaza est morte”.

Al Manasi plaide pour un départ des membres du Hamas en Iran ou en Syrie et affirme: ”S’ils partent nous reconstruirons petit à petit la Bande de Gaza. Nous essaierons de faire la paix dans la région. Cela prendra du temps mais la paix doit bien finir par arriver”.

Ces paroles font écho à plusieurs déclarations de Gazaouis dans les médias arabes ces derniers jours. Ainsi, par exemple, la chaine Al Arabia a présenté tout un reportage sur la situation dans la Bande de Gaza sans accuser une seule fois Israël d’en être responsable mais en pointant du doigt le Hamas. Des images diffusées dans les médias arabes montrent aussi la manière dont les hommes du Hamas confisquent l’aide humanitaire et passent à l’antenne des interviews d’habitants qui critiquent cette attitude ouvertement.