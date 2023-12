“Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté devant Dieu et avec des hommes et tu as triomphé” (Berechit, 32-4)

Nous sommes le peuple élu par Dieu pour porter Sa parole, et nul Juif ne peut nier cette réalité tangible, inscrite dans notre nom même. Porter haut et fort le Nom de Dieu, c’est aussi une des clés de la victoire dans la guerre actuelle, car c’est Dieu qui donne la victoire à Son peuple. Cinquième volet de ma série d’articles “Pourquoi nous combattons”.

En novembre 1941, la philosophe d’origine juive Hannah Arendt publiait dans la revue juive allemande new-yorkaise Aufbau un article intitulé “L’armée juive, le début d’une politique juive ?” Arendt, qui a toujours entretenu un rapport ambigu avec sa judéité, y écrivait pourtant les lignes suivantes : ““Le peuple juif commence pour la première fois à découvrir une vérité qu’il ignorait jusqu’à présent, à savoir qu’on ne peut se défendre qu’en qualité de ce au nom de quoi on a été attaqué. Un homme qui a été attaqué en tant que Juif ne peut pas se défendre en tant qu’Anglais ou que Français, sinon le monde entier en conclura tout simplement qu’il ne se défend même pas”.

Ces lignes résonnent avec une pertinence particulière pour le lecteur juif d’aujourd’hui, alors qu’Israël se bat à Gaza contre un ennemi cruel, qui l’a ramené soixante-quinze ans en arrière. Le traumatisme ressenti par le peuple d’Israël tout entier le 7 octobre a été vécu en effet comme un retour en arrière, comme une immense régression historique et existentielle et comme un retour à l’époque noire de la Shoah. C’est comme si, avec la barrière supposée protéger le territoire israélien des attaques venues de Gaza, une autre barrière – abstraite et psychologique – s’était elle aussi effondrée : la barrière que nous croyions avoir érigée entre notre passé juif de l’exil et notre avenir d’Israéliens. Comme si l’identité israélienne, fondée largement sur la négation de l’exil et de ses malheurs, s’était soudain déchirée, pour laisser réapparaître la condition malheureuse du Juif éternel.

La parasha hebdomadaire que nous avons lue ce shabbat contient précisément le moment clé de notre histoire nationale, celui où Yaakov-le Juif devient Israël. C’est en effet après le combat nocturne avec l’ange que le patriarche reçoit le nom d’Isra-El, “car tu as lutté devant Dieu et avec des hommes”. Le nom d’Israël porte ainsi le souvenir de ce combat nocturne, et le rabbin Elie Munk commente ainsi cet épisode fameux : “Israël signifie, en conséquence, ‘lutteur devant (ou pour) Dieu… Telle est en effet la tâche d’Israël. Sa lutte millénaire au sein de l’humanité est la lutte pour le royaume de Dieu sur terre”.

Comment ne pas établir un lien entre cette parasha (et entre toutes celles que nous lisons depuis le début de la guerre, qui a éclaté précisément au moment de l’année où l’on recommence la lecture de la Torah par le livre de Berechit) et les événements actuels ? Beaucoup d’Israéliens, et parmi eux de nombreux soldats qui se battent actuellement dans la bande de Gaza, ont été frappés par les similitudes entre l’actualité la plus brûlante et le récit biblique. Beaucoup ont interprété les événements actuels à la lumière du récit des débuts de la famille d’Avraham, et des conflits entre Yaakov et Esaü d’une part, et entre Yaakov et Ishmaël de l’autre.

Le débat autour de la Déclaration d’indépendance

Pendant 75 ans, entre 1948 et 2023, nous avons cru que notre nouvelle identité d’Israéliens avait entièrement effacé celle du Juif de l’exil, que représente le patriarche Yaakov. L’attaque meurtrière du 7 octobre a signifié que nous étions encore victimes de la haine séculaire, des pogromes et des tentatives d’extermination, jusque dans notre Etat souverain sur notre terre retrouvée. Mais cette régression sur le plan de l’idéologie sioniste peut aussi être significative pour (re)définir notre identité nationale en vue de l’avenir. Dans ce contexte, l’enjeu identitaire de l’après-guerre de Simhat Torah sera de reconstruire une nouvelle vision nationale israélienne, fondée non plus seulement sur la négation de l’exil, mais sur l’affirmation d’une nouvelle identité hébraïque prophétique.

Au cours des mois qui ont précédé la guerre, le peuple israélien s’est divisé et déchiré autour de la question de son identité. Certains ont revendiqué la Déclaration d’indépendance comme un symbole d’une identité laïque. Lors de son adoption en 1948, les signataires de la Déclaration d’indépendance avaient débattu de l’inclusion ou non du nom de Dieu dans son texte. Le compromis trouvé in fine avait consisté à ajouter l’expression de “Rocher d’Israël” (Tsur Israël), qui est une des désignations de Dieu selon la Tradition. Un député religieux avait alors ajouté avant sa signature l’expression “à l’aide de D.” pour ajouter ainsi, subrepticement, le nom de Dieu. Mais en réalité, avec ou sans ces subterfuges, la Déclaration d’Indépendance comportait déjà le nom de Dieu !

Celui-ci figure en effet dans le nom de notre Etat, “Etat d’Isra-El”, qui a été choisi par David Ben-Gourion, le fondateur de l’Etat juif qui, bien que Juif non pratiquant et loin de la tradition, avait la Bible pour livre de chevet. Ainsi, le débat autour de l’inclusion du Nom de Dieu dans la Déclaration d’Indépendance, comme bien d’autres débats virulents qui ont divisé le peuple d’Israël depuis, était en fait futile et vain. Nous sommes le peuple élu par Dieu pour porter Sa parole, et nul Juif ne peut nier cette réalité tangible, inscrite dans notre nom même. Porter haut et fort le Nom de Dieu, c’est aussi une des clés de la victoire dans la guerre actuelle, car c’est Dieu qui donne la victoire à Son peuple.

Pierre Lurçat