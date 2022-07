Aujourd’hui (lundi), le commandant du secteur nord de la police, Shimon Lavi, a donné sa démission au chef de la police, Kobi Shabtaï.

Par cette démission, Shimon Lavi endosse sa part de responsabilité dans le drame qui s’était déroulé à Meron lors de la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï, l’année dernière. Quarante-cinq personnes avaient perdu la vie dans une bousculade, qui constitue la plus grande catastrophe civile de l’histoire du pays.

Dès le lendemain du drame, Shimon Lavi avait déclaré qu’il portait la responsabilité de l’événement qui s’était déroulé dans son secteur. Il n’a jamais cherché à se défiler et le site Ynet avait même révélé qu’au sein de la police, on essayait de lui faire porter l’entière responsabilité.

Shimon Lavi avait précisé lors de son témoignage devant la commission d’enquête sur le drame, qu’il s’agissait aussi du résultat de négligences qui durent depuis des années.

Il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à attendre un an et deux mois pour poser sa démission. A l’époque des faits, il pensait qu’il était de son devoir de rester en poste afin de poursuivre les importantes missions qui étaient en cours, notamment contre la criminalité arabe dans le nord ainsi que la réorganisation de ses services suite au drame de Meron.

Aujourd’hui, il a estimé que le temps était venu de partir. Il a annoncé quitter définitivement la police.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, l’a remercié pour ses années de service et lui a souhaité bonne chance dans sa nouvelle voie. Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, a aussi tenu à rendre hommage et à remercier l’officier pour ses bons et loyaux services.

Tous reconnaissent la qualité du travail de Shimon Lavi en particulier concernant la lutte contre la criminalité arabe.

Le porte-parole du forum des victimes, Israël Diskind, qui a lui-même perdu son frère, Simha Bunim, lors de cette hiloula a déclaré: »Je me réjouis de la décision du commandant Shimon Lavi de démissionner de ses fonctions. Cette décision aurait dû être prise juste après la catastrophe qui a coûté la vie à 45 citoyens, dont mon frère bien-aimé. La prise de responsabilité est un devoir et non un droit. J’appelle le chef de la police à adopter la même attitude et à présenter sa démission. La démission de Lavi est un appel à tous les responsables de la catastrophe de Meron: prenez vos responsabilités. Economisez-vous la honte d’être révoqués par la commission d’enquête et rentrez chez vous maintenant ».

Photo by David Cohen/Flash90