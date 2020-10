La cohabitation entre le Likoud et Bleu-Blanc devient de plus en plus difficile voire invivable. Samedi soir, Benny Gantz a une nouvelle fois menacé le Premier ministre Binyamin Netanyahou : « Si le budget 2021 n’est pas définitivement adopté d’ici la fin du mois de décembre, Bleu-Blanc envisagera d’autres options et reviendra à ses priorités antérieures (une loi empêchant un député sous le coup d’un acte d’accusation de devenir Premier ministre) ». Benny Gantz a rajouté qu’il a toujours pensé qu’un Premier ministre ne peut pas exercer s’il est sous le coup d’un acte d’accusation. Le ministre de la Défense a révélé s’être entretenu avec des députés de l’opposition – y compris Moshé Yaalon – pour envisager « d’autres options au cas où le gouvernement n’arrive plus à fonctionner ».

Principalement à cause de Bleu-Blanc.

Photo Flash 90