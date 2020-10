Le rav Haïm Kanievsky, leader spirituel du courant orthodoxe lituanien, a appelé à l’ouverture des institutions éducatives pour garçons appartenant à ce réseau dès dimanche, y compris pour ceux qui sont âgés de plus de six ans, ceci en violation des consignes décidées par le ministère de la Santé et le gouvernement.

Le Prof. Rony Gamzou, coordinateur national de la lutte contre le Corona a fermement dénoncé la consigne donnée par le rav Kanievsky : « L’ouverture du système éducatif pour les âges supérieurs à ceux du jardin d’enfants n’est pas autorisée, elle est au contraire dangereuse chez les enfants plus âgés, contraire à la loi et surtout, elle risque de faire retourner en arrière des villes et faire redémarrer la propagation du virus ».

Photo Shlomo Cohen / Flash 90