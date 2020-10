Les terroristes de la bande de Gaza ont tiré une roquette en direction d’Israël vendredi soir. La roquette s’est abattue dans une zone inhabitée près du kibboutz Netiv Haasara. Mais depuis 24h, Tsahal n’a toujours pas réagi. A Tsahal, on tient à dire que cette absence de réaction ne présage de rien et « qu’une réaction viendra en temps en lieu, et qu’elle sera différente des précédentes ». On aimerait le croire.

Photo Mendy Hechtman / Flash 90