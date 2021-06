Après huit nouveaux incendies provoqués durant la journée de jeudi dans le Néguev occidental , Tsahal a riposté dans la soirée dans deux endroits de la bande de Gaza : Beit Lahyia et Beit Hanoun. Aucune information pour l’instant sur les objectifs du Hamas qui ont été visés. Mercredi soir, la riposte de Tsahal avait été jugée bien trop modérée et il semble que celle de jeudi soir soit plus significative.

Le nouveau cabinet politico-sécuritaire doit se réunir dimanche pour la première fois et il sera notamment question d’un « changement de conception » face à la menace des ballons incendiaires. Jeudi, une réunion sécuritaire s’est tenue à Tel-Aviv lors de laquelle la riposte de Tsahal de jeudi soir a été décidée ainsi que les cibles à viser. L’un des officiers supérieurs présents a indiqué que « la réaction de Tsahal sera violente et dure » et a averti qu’une Opération « Gardiens des Murailles II » était probable.

Photo Ali Ahmed / Flash 90