Joseph Khalil Aoun, le chef d’état-major de l’armée libanaise a lancé un véritable cri d’alarme. Il a d’abord rappelé que la crise économique que connaît le pays est « sans précédent » et qu’aucune issue n’est envisageable dans un avenir proche. Mais il a surtout averti que cette crise pourrait mener à une descente aux enfers avec un effondrement des institutions de l’Etat, y compris l’armée. « Notre pays serait ainsi entièrement vulnérable sur le plan sécuritaire et livré au chaos » a prévenu l’officier. Et on sait qui est à l’affût pour renforcer sa mainmise sur le pays du Cèdre.

A l’initiative de la France, une conférence internationale s’est tenue avec la participation d’une vingtaine de pays qui soutiennent financièrement le Liban ainsi que l’Union européenne et l’Onu. Mais aucun aide significative ne sera accordée sans une profonde réforme du système politique basé sur le clientélisme confessionnel et la corruption, réformes dont le Hezbollah ne veut rien entendre.

Photo Pixabay