La semaine dernière, on apprenait l’arrestation du terroriste responsable de l’attentat à Jérusalem lors duquel Arié Sheshopek, z’l, 15 ans et Tedsa Tashume Ben Ma’ada, z’l, 50 ans, marié et père de six enfants avaient été assassinés dans l’explosion survenue à l’arrêt de bus à la sortie de Jérusalem.

Cette nuit, les forces de Tsahal ont cartographié ses maisons en vue de leur destruction prochaine. Le terroriste vivait entre Ramallah et le village Kfar Aqab en périphérie de Jérusalem.

Ses deux domiciles doivent être détruits.

L’opération de cartographie ne s’est pas passée dans le calme. Des heurts ont éclaté lorsque des dizaines de Palestiniens ont commencé à jeter des pierres et des bouteilles incendiaires contre les soldats.

Par ailleurs, cette nuit, les forces de Tsahal ont procédé à l’arrestation d’un suspect dans le camp de réfugiés de Dheisheh au nord de Beth Lehem. Des émeutes ont éclaté sur place et les soldats ont été la cible de jets de pierre et de bouteilles incendiaires. Ils ont répliqué en ouvrant le feu et ont touché celui qui était identifié comme le meneur. Ce dernier, qui s’est avéré être âgé de 15 ans, n’a pas survécu.