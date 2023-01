Alors qu’hier soir, Itamar Ben Gvir, avait annoncé reporter sa visite sur le Mont du Temple, après une conversation avec Binyamin Netanyahou, le ministre de la Sécurité nationale est bel et bien monté ce matin, jour du jeûne du 10 Tevet, comme il l’avait annoncé au moment de sa prise de fonction.

Cette visite était réalisée en coordination totale avec la police et sous haute surveillance. Le Premier ministre Netanyahou en avait été informé. Au total, Ben Gvir est resté 13 minutes sur le Mont.

Hier soir, lors d’une évaluation de la situation avec le chef de la police, le chef du district de Jérusalem et le chef du Shabak, il a été conclu que la visite de Ben Gvir ne posait aucun problème. Les responsables sécuritaires qui ont participé à la réunion ont estimé que d’interdire au ministre de s’y rendre face aux menaces revenait à se soumettre au terrorisme et à légitimer les actions contre Israël.

»Le gouvernement ne cèdera pas aux menaces du Hamas. Le Mont du Temple est le lieu le plus important pour Israël, et nous préservons la liberté de mouvement des Musulmans et des Chrétiens. Mais les Juifs continueront à aller sur le Mont du Temple et nous traiterons d’une main de fer ceux qui les menacent », a déclaré le ministre ce matin sur place.

Des propos qui font écho aux menaces du Hamas, ces derniers jours, qui a promis un embrasement si Ben Gvir se rendait sur le Mont du Temple. Rappelons aussi que Yaïr Lapid avait déclaré qu’une telle visite »entrainerait des morts ».

Hier, alors que les informations indiquaient que Netanyahou avait obtenu de Ben Gvir de reporter sa visite, l’ancien ministre de la Justice, Guidon Saar avait lancé une pique à l’attention de ses rivaux politiques: »Serait-ce possible que le Premier ministre d’un gouvernement 100% à droite empêche un de ses ministres de monter sur le Mont du Temple en raison de menaces du Hamas, alors qu’il a pu le faire librement pendant tout le mandat du gouvernement « dirigé », selon ses dires, par les Frères Musulmans? ».

Saar a donc obtenu la réponse à sa question ce matin.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné cette visite, la qualifiant de »provocation sans précédent ». »La prise d’assaut par Ben Gvir de la mosquée Al Aqsa constitue une grave menace. La responsabilité en revient à Binyamin Netanyahou ainsi que celle des conséquences sur le terrain du conflit ».