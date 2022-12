Aujourd’hui (mardi), la police a levé la censure sur l’arrestation du terroriste responsable du dernier attentat à Jérusalem lors duquel Arié Sheshopek, z’l, 15 ans et Tedsa Tashume Ben Ma’ada, z’l, 50 ans, marié et père de six enfants avaient été assassinés dans l’explosion survenue à l’arrêt de bus à la sortie de Jérusalem.

L’enquête a été menée par la police et les services du Shabak. Dans les jours qui ont suivi l’attentat, ils ont découvert près de Nahal Og, le scooter à l’aide duquel le terroriste a déposé les bombes à la sortie de Jérusalem et au carrfour de Ramot. Ses vêtements ont également été retrouvés ainsi que 5 autres explosifs.

Le terroriste, âgé de 26 ans, est résident israélien et n’était pas connu pour des faits terroristes antérieurs. Ingénieur mécanique de profession, il était diplômé de l’école d’ingénieur Azrieli, à Jérusalem.

Il a agit par idéologie salafiste djihadiste et s’identifie avec Daesh. Il a commis l’attentat seul et préparait son acte depuis longtemps dans le but de s’en prendre à des citoyens israéliens à Jérusalem.