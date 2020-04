Le rav Eitan Schnerb et son épouse Shira ont eu la joie de d’accueillir mardi une fille dans leur foyer, huit mois après l’assassinat de leur fille aînée Rina hy »d par des terroristes près de Dolev en Binyamin. Lors de cette attentat le rav Eitan avait été blessé ainsi que son fils Dvir-Haïm, ce dernier très gravement.

Avec cette naissance qui représente tout un symbole lors de cette journée du souvenir, les heureux parents ont laissé éclater leur joie: « ‘Ainsi parle l’Eternel, J’ai entendu ta prière, J’ai vu tes larmes, voici Je te guérirai‘ (Rois II 20/5). C’est avec une immense joie et emplis de gratitude envers Dieu que nous vous annonçons la naissance de notre fille. Ni les nazis ni les terroristes, qu’ils soient tous maudits, ne réussiront à nous vaincre. Nous continuerons à vivre dans une foi parfaite et nous amènerons toujours plus de vie dans ce monde ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90