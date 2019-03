Après le succès remporté par ce spectacle à Jérusalem, préparez-vous à votre tour à survoler les royaumes du jazz : New York, La Nouvelle Orléans, de Frank Sinatra à Louis Armstrong, en passant par Dean Martin et Ella Fitzgerald, mais aussi Paris qui a inspiré de nombreux standards de jazz internationaux, Yves Montand, Sacha Distel, Michel Legrand, et Claude Nougaro…

Le 1er avril, Soirée “Jazz Crooners de New York à Paris” sera la 2ème escale à Tel Aviv, à 20h à l’Auditorium Beit Frankfurt, de cette soirée exceptionnelle.

Après la projection d’un court documentaire sur Frank Sinatra (25′) réalisé par André Halimi, nous aurons la chance d’accueillir sur scène 5 grands musiciens.

Les voix profondes et suaves de nos Crooners Ilan Chouraqui et Mark Ben qui interpréteront des succès planétaires tels que New York New York, My Way, ou Fly me to the Moon... Ils seront accompagnés au piano par Ilan et Mark eux-mêmes, le contrebassiste Yaïr Ophir à la batterie Daniel Raistin.

Déborah Benasouli, notre Guest-star, dont la réputation de Jazz Woman n’est plus à faire, rendra hommage à Michel Legrand.

Mais cette soirée nous réserve un moment particulièrement original auquel les Hiérosolymitains n’auront pas eu droit : Le pianiste “from Paris” Eric Castro, de passage en Israël, et avant son Alya toute proche, viendra se produire sur scène pour accueillir le public et créera d’entrée l’atmosphère feutrée d’un Piano Bar. Surtout ne vous précipitez pas vers vos places en pensant que vous êtes en retard !

Il ne nous manquera plus qu’un bon Whisky mais celui-ci n’est pas au programme pour le moment. Après, chacun fait ce qu’il veut…

Concert le lun 01/04, 20h, Auditorium Bet Frankfurt, Rehov Kitzis 33, Tel Aviv Dernières places! Réservations: 073-2160486 ou www.culturaccess.com

Crédit photos: Dina Sirat