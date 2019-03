De très nombreuses explosions ont déjà été entendues dimanche soir le long de la clôture de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Tsahal parle de pas moins de 250 engins piégés qui ont déjà été lancés en direction de la clôture ainsi que des soldats qui font face. Ces nouvelles provocations se rajoutent aux lancers de ballons piégés qui ont repris de plus belle depuis plusieurs jours et qui ont fait dimanche un blessé israélien, un berger, dans un champ dans lequel était tombé un ballon équipé d’une charge explosive. Le Hamas avait annoncé la reprise des “activités” de “l’unité nocturne” dont l’objectif est d’occuper et harasser les soldats de Tsahal et les habitants de la région de bordure.

En réaction, des appareils de Tsahal a visé des lanceurs de ballons piégés et un tank a détruit plusieurs postes d’observation du Hamas le long de la clôture.

Le Hamas a annoncé une immense “manifestation” vendredi prochain où il prévoit (et espère) cinquante-mille participants. L’intention de l’organisation terroriste est double et très limpide: premièrement, tenter d’entraîner Tsahal dans un nouveau cycle de provocations-représailles, avec tirs de roquettes sur Israël, ceci à quelques jours des élections. Mais aussi, détourner l’attention de la révolte qui gronde à Gaza contre le Hamas, lors de laquelle l’organisation terroriste mate sans pitié les manfestations de rue contre les dures conditions de vie qu’il impose à sa population.

Dans son interview accordée à la chaîne Aroutz 20, le Premier ministre a mis en garde le Hamas: “Même à quelques jours des élections, si cela nous est imposé, nous n’hésiterons pas a lancer une vaste offensive. Je conseille vivement au Hamas de ne pas nous tester”.

Photo porte-parole Tsahal