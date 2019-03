A l’issue d’une belle rencontre de football su Stade Sammy Ofer, l’équipe nationale d’Israël a battu celle d’Autriche par 4 buts à 2. Le match avait pourtant mal débuté pour l’équipe israélienne avec un but encaissé dès la 8e minute (Marko Arnautović ). Mais c’était sans compter les prouesses de l’international Eran Zahavi qui fut l’auteur d’un triplé, aux 34e, 45e et 55e minutes. Moanes Dabbur rajoutait un quatrième but à la 66e minute, et le même Marko Arnautović réduisit le score pour les Autrichiens à la 75e minute.

Il faudra attendre les résultats de Pologne-Lettonie et Slovénie-Macédoine qui se déroulent dimanche soir pour connaître le classement du Groupe G après deux rencontres disputées par chaque équipe.

Les prochains matchs du groupe se dérouleront le 7 juin prochain où l’équipe d’Israël se rendra en Lettonie.

Photo Roy Alima / Flash 90