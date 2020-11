Le sirènes d’alerte ont retenti vers 2h00 du matin dans la nuit de samedi à dimanche dans le Néguev occidental mais également à Ashdod. Des explosions ont ensuite été entendues jusque dans la région de Dan. Trois personnes ont été en état de choc à Ashdod, Bat Yam et ‘Holon. Plusieurs roquettes ont été interceptée par le système Dôme de fer. Quelques heures plus tard, Tsahal a riposté avec des avions, hélicoptères et tanks qui ont détruit des positions du Hamas dans la bande de Gaza dont une infrastructure souterraine.

Vidéo :

Video of the Iron Dome interceptions south of Tel Aviv pic.twitter.com/94n84qebnL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 15, 2020

Photo Illustration