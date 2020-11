L’ancienne députée Dr. Aliza Lavi avait été placée par Yaïr Lapid en 38e place sur la liste Bleu-Blanc originelle avant les élections pour la 21e Knesset et n’avait pas retrouvé son siège. Aujourd’hui, elle jette un regard critique sur ce qu’est devenu Yesh Atid :

« Aujourd’hui, je ne fais plus partie de Yesh Atid. Un jour, j’avais été convoquée et l’on m’avait signifiée que j’avais été rétrogradée en fin de liste. Ce n’étais pas particulièrement agréable et je ne m’y attendais pas. Le parti Yesh Atid a changé. Nous étions venus dans l’espoir de faire émerger un nouveau discours entre religieux et non-religieux, entre le centre du pays et la périphérie, entre la droite et la gauche (…) Le profil des membres du parti a changé. On ne voit plus des gens comme le rav Shaï Piron, Penina Tamano-Shatta ou Tehila Friedman. Je suis venue au parti à la demande de Yaïr Lapid. J’y suis venue parce que je suis Aliza Lavi mais j’en ai aussi été exclue parce que je suis Aliza Lavi. J’ai lutté pour mes idées, mais apparemment ma voix ne correspondait plus à ceux qui veulent aller dans une autre direction. Yesh Atid se dirige vers une direction bien précise et on ne peut plus dire aujourd’hui que Yesh Atid est un parti de centre-droit, il s’en est très éloigné. Aujourd’hui, Yesh Atid est un parti de gauche. J’ai été en faveur d’un gouvernement d’union et c’est ce qui a provoqué la colère de Yaïr Lapid contre moi… »

Yonatan Sindel / Flash 90