Selon la brochure « The World in 2020 » éditée par le magazine américain « The Economist », le PIB israélien par habitant (Produit Intérieur Brut) a atteint 44.860 dollars, surpassant ainsi par exemple celui de la Grande-Bretagne, de la France ou du Japon. Israël se rapproche de l’Allemagne, dont le PIB par habitant est supérieur à 47.000 dollars mais qui est en baisse.

Selon le géopoliticien Guy Bekhor, le PIB d’Israël par habitant pourra atteindre 50.000 voire 60.000 dollars dans les années à venir grâce à deux facteurs essentiels: les rendements de l’exportation du gaz israélien et la construction de la ligne de chemin de fer Eilat-Ashdod qui permettra la transfert sécurisé de marchandises d’Asie vers l’Europe via la Méditerranée.

Guy Bekhor a également révélé une donnée intéressante: le PIB d’Israël par habitant a grimpé de 300% depuis 2003 où Binyamin Netanyahou a occupé le ministère des Finances a introduit sa vision économique capitaliste, et qu’il a continué à mener depuis qu’il est Premier ministre.

Photo Pixabay