Je vous écris pour solliciter votre aide. Cela fait longtemps que j’en ai l’intention. Je suis mariée depuis 4 ans, nous avons une petite fille de deux ans et demi et j’attends un deuxième enfant. Mais avec mon mari cela ne va pas, on ne se supporte plus, on passe notre temps à nous disputer alors même que je suis enceinte. Tout a commencé le jour où j’ai trouvé un emploi mieux rémunéré que le sien. Cela lui pose problème et le rend irritable. Je ne le supporte plus et j’en pleure.

Je me demande si j’ai envie de garder le bébé dans ces conditions. Il ne m’aide pas du tout, il part à 7h du matin, rentre à 20h30 alors que la petite est déjà couchée et la maison propre. J’ai l’impression qu’il se sert de moi.

On ne peut plus se supporter, je ne sais plus quoi faire et chaque Shabbat, nous sommes en crise. Je ne pense pas qu’à 30 ans j’aie le droit de poursuivre ma vie comme ça, avec un homme qui me contrarie constamment et ne m’apporte rien, si ce n’est le statut de « femme mariée ».

Réponse

Chère maman,

Je me permets de vous répondre en tant que psychothérapeute et conseillère conjugale.

Ce que vous décrivez n’est effectivement pas simple à vivre. J’imagine à quel point vous devez vous sentir démunie face à cette situation.

Enceinte de votre 2e enfant avec un petit enfant en bas âge vous auriez, bien sûr, espéré vous sentir aimée, épaulée et sereine…

Au lieu de cela, votre mari est très peu présent et les moments où il l’est, les conflits sont incessants.

Votre désarroi est tout à fait légitime et dans ces conditions comment s’imaginer donner vie à un autre enfant ?

Ce que je voudrais d’abord vous dire c’est que dans la vie peu de choses s’obtiennent facilement. Les domaines importants de notre vie requièrent énormément d’efforts et d’investissements. Même la sérénité à la maison se travaille.

Elle est si précieuse à notre épanouissement et à celui de nos enfants qu’elle mérite une attention constante.

Le tout est d’en d’être conscient et de développer notre volonté afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette cause.

Aucun couple ne s’est construit sans se heurter, c’est parfois le prix à payer pour se connaître et s’aimer vraiment.

Vous me dites que les conflits ont commencé avec le fait que votre salaire soit devenu plus élevé que le sien.

Pour un homme la parnassa représente énormément. Beaucoup d’hommes ne se sentent à la hauteur que lorsque leur salaire est conséquent. A contrario lorsqu’il ne l’est pas, ils perdent l’estime d’eux-mêmes.

La parnassa symbolise la sécurité, la stabilité. Lorsqu’il a l’impression de ne pas être ʺà la hauteurʺ, il pense faillir à son rôle d’homme et se sent mal lui aussi …

Vous souffrez tous les deux et sous l’effet d’émotions très fortes, vous ne parvenez pas à communiquer.

La tension est si extrême alors que chacun souhaiterait tellement être compris et entendu qu’il hurle sa souffrance sans prendre en compte celle de l’autre. Le fossé se crée ainsi et la souffrance augmente chez chacun d’entre vous.

Quelle est donc la solution pour sortir de ce cercle vicieux ?

– Prendre conscience de nos propres besoins et de ceux du conjoint.

– Gérer ses propres émotions en prenant du temps pour soi.

– Verbaliser à haute voix ou à l’écrit tout ce que l’on ressent. Sans parler de l’autre seulement de soi. Une fois les émotions exprimées chacun se sentira plus en mesure de communiquer.

– Prévoir un moment pour se parler en dehors de la maison.

– Ne pas aborder tout de suite les problèmes.

– Chercher d’abord à passer un moment calme.

-Lorsque l’un des deux se sent prêt il devra commencer par des phrases positives et bienveillantes qui mettent en confiance comme : « je tiens vraiment à notre couple, à nous. J’aimerais que l’on fasse une trêve, que l’on essaie de se comprendre … que l’on redevienne des amis « .

Bien sûr, si vous ne vous sentez pas la force d’entreprendre tout cela toute seule vous pouvez aussi vous faire accompagner par un professionnel.

Cette façon d’agir ne pourra que vous aider à aplanir les tensions et b’H à pouvoir tendre la main l’un vers l’autre.

Je vous souhaite beatsalaha raba et b’H que vous puissiez repartir sur de bonnes bases avec joie et amour autour de vous pour accueillir votre bébé en bonne santé morale et physique.

Myriam Bensimon – psychothérapeute et conseillère conjugale

