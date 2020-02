Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est vu notifier la date du début de son procès: le 17 mars, soit au lendemain de la prestation de serment de la nouvelle Knesset. Ce jour là, le Premier ministre se verra lire les actes d’accusation dans les dossiers 1000, 2000 et 4000. Cette date qui soulève « quelques interrogations » a permis à Benny Gantz de s’attaquer au Premier ministre:

« Il s’agit d’un jour triste pour l’Etat d’Israël, pour ses citoyens et pour moi également. Au lendemain de la prestation de serment de la nouvelle Knesset, Netanyahou se présentera à son procès pénal. Ce jour-là, le 17 mars, son mandat s’achèvera et commencera son procès. Dès lors, Netanyahou s’occupera uniquement de ses affaires privées et ne pourra plus s’occuper des citoyens du pays. Comme ancien chef d’état-major, je sais très bien qu’un Premier ministre doit consacrer tout son temps aux affaires les plus importantes du pays, il doit être disponible, concentré et détaché de tout autre intérêt, Auriez-vous aimé un chef d’état-major se rendant au tribunal? Un Premier ministre? Binyamin Netanyahou va aller à son procès mais nous, nous allons aller de l’avant et nous occuper de la sécurité, de la santé, de l’éducation et de tous les problèmes dans lesquels le pays est actuellement paralysé après trois élections successives et le gaspillage de huit milliards de shekels. Nous allons gagner et mettrons Israël sur une nouvelle voie ».

Le Premier ministre a réagi de manière assez brève: lors d’un meeting à Rishon Letzion: « Benny Gantz a dit qu’aujourd’hui est un jour triste pour l’Etat d’Israël. Savez-vous ce qui sera un jour triste? C’est le jour où Benny Gantz former un gouvernement qui dépendra d’Ahmad Tibi et Ayman Oudeh. Mais ce jour, nous ne permettrons pas qu’il arrive! Benny Gantz ne peut former de gouvernement sans la Liste arabe ».

Le choix de cette date va être amplement exploitée par Bleu-Blanc durant les derniers jours de campagne pour montrer un Binyamin Netanyahou sur le banc des accusés. Au Likoud, certains responsables craignent qu’en cas de victoire du camp de droite, le Premier ministre ne soit gêné par ces images dans sa tentative de former un gouvernement.

