Des échanges de feu nourris se sont produits lundi matin tôt dans le camp de « réfugiés » de Jenine entre forces de sécurité israéliennes et terroristes. Des unités spéciales de Tsahal et des gardes-frontières étaient arrivées pour arrêter un terroriste du Hamas qui prévoyait de commettre un attentat. Les forces de sécurité ont été soudain surpris par des tirs nourris et précis, notamment de snipers. Lors des échanges de feu au moins quatre terroristes ont été éliminés dont trois étaient connus des services de sécurité. Par miracle, aucun soldat ou policier israélien n’a été touché. Il s’agit du deuxième incident avec des tirs en deux semaines dans cette ville.

Photo porte-parole de Tsahal