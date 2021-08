Le père du soldat de Tsahal qui a été agressé par Ahmad Tibi en l’empêchant avec courage de se livrer à une provocation a porté plainte à la police contre le député pour outrage à agent de la force publique avec agression physique et verbale. Le soldat était tout à fait dans son droit lorsqu’il a barré la route au député provocateur qui était accompagné du terroriste et maire de Hevron, Taïssir Abu Snina et de délégués de l’Autorité Palestinienne. Le groupe venait de participer aux manifestations contre la réalisation de travaux au Caveau des Patriarches destinés à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite, et il se rendait – en plein chabbat – dans le quartier juif de Hevron pour s’y livrer à une provocation. Après l’incident, des officiers du bataillon 13 dont fait partie le soldat ont exprimé leur fierté face à l’attitude de ce soldat qui s’est comporté comme on l’attendait de la part d’un soldat de la brigade Golani. Ils ont également dénoncé la manière dont le député s’est comporté envers un soldat de Tsahal.

Photo capture écran