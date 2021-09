Les autorités soudanaises veulent apparemment fermer la page de l’ère Omar el-Bachir et redorer le blason de cet Etat qui faisait partie de la liste des Etats-terroristes jusqu’à l’an passé.

Dans une décision sans précédent, le gouvernement de transition a décidé de confisquer tous les biens appartenant au Hamas dans le pays, notamment des hôtels, des terres et des sociétés. Ce qui donne déjà une idée de la richesse de cette organisation terroriste qui quémande l’aide internationale et maintient sa population dans la misère. Les autorités soudanaises ont également gelé tous les avoirs et transferts bancaires liés au Hamas et à ses membres qui vivent au Soudan. Par ces décisions, le pouvoir soudanais veut se démarquer des Frères Musulmans qui étaient alliés de l’ancien président Omar el-Bachir.

Il y a deux jours, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé la mise en échec d’un coup d’Etat tenté par des militaires partisans de l’ancien président destitué en 2019.

Photo Pixabay