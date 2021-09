Voyant les chiffres du Corona et notamment ceux des malades en état grave et des décès, le directeur-général du ministère de la Santé lance un signal d’alarme. Il recommande au gouvernement de décréter une limitation des rassemblements : « J’aurais réduit les grands rassemblements, tels que les stades de football, limité à 400 le nombre de personnes en espace fermé et 500 en espace à l’air libre. » Le Prof. Nahman Asch a également estimé que le cabinet du Corona devrait se réunir afin de faire un point de la situation et prendre les mesures nécessaires. Mais cela ne semble pas être la direction que souhaite le Premier ministre Naftali Benett.

Le Prof. Asch a reconnu que le gouvernement a clairement décidé de maintenir l’économie et les écoles ouvertes, coûte que coûte. Enfin, il a également reconnu que les hôpitaux arrivent bientôt à saturation dans leur stock d’appareils de respiration, à cause du nombre élevé de malades en état grave nécessitant une assistance respiratoire. « Il y a encore de la place, mais si les chiffres continuent à grimper, il faudra prendre des décisions difficiles », a-t-il conclu.

Jeudi matin, le nombre de malades en état grave atteint 723 dont 253 sont dans un état critique et 197 placés sous assistance respiratoire.

