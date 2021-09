Pour ceux qui doutaient encore de la responsabilité du Hezbollah dans la terrible explosion qui a ravagé le port de Beyrouth le 4 août 2020 : plus le juge Tarek Bitar avance dans son enquête complexe, plus il est l’objet de pressions et de menaces, et particulièrement par le Hezbollah. Selon des médias libanais ainsi que la section libanaise d’Amnesty International, l’organisation terroriste a menacé le magistrat de le « déboulonner », par voie légale ou de force, au cas où il « fouillerait trop » en direction du Hezbollah. Amnesty International avertit que le juge Bitar risque sa vie et demande une enquête internationale sous l’égide de l’Onu. Jusqu’à présent, aucune des personnalités politiques convoquées par la justice pour être entendues ne s’est présentée chez le juge.

La double explosion de stocks de nitrate d’ammonium, produit notamment utilisé pour fabriquer des explosifs, avait fait 214 morts, 6500 blessés et plus de 350.000 sans-abri.

