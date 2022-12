Comme chaque fin d’année civile, le magazine Economist publie un classement de la cherté de la vie dans 172 villes du monde. Pour établir le classement, le magazine a comparé les prix de 200 produits identiques dans chaque ville

En 2021, c’est Tel Aviv qui était en tête de liste, après avoir grimpé depuis la 5e place où elle se trouvait en 2020.

En 2022, la ville blanche n’est plus qu’en troisième position. Elle se place désormais derrière New York et Singapour.

En bas de classement, là où la vie est la moins chère, se trouvent Damas et Tripoli.

Dans l’ensemble, le magazine Economist souligne que le coût de la vie a augmenté de 8.1% depuis 2021 dans les villes qui font partie du classement. La raison principale avancée face à cette flambée est connue: la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le prix de l’énergie, notamment.

Voici le top 10 des villes les plus chères du monde selon l’étude du magazine Economist:

1. Ex aequo New York et Singapour

3. Tel Aviv

4. Ex aequo Hong Kong et Los Angeles

6. Zürich

7. Genève

8. San Francisco

9. Paris

10. Copenhague

Le magazine se veut rassurant dans ses prévisions pour 2023, puisque d’après l’étude publiée, l’inflation l’année prochaine dans le monde devrait descendre de 9.4% à 6.5%.