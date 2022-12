Aujourd’hui (jeudi), l’Etat d’Israël célèbre la journée de l’Alya (Yom Ha’alya). A cette occasion voici quelques chiffres.

L’alya de Russie en tête

En 2022, 70000 personnes ont fait leur alya, ce qui représente le double de l’année dernière. Cette augmentation est principalement dûe à la guerre en Ukraine et à l’arrivée massive d’olim d’Ukraine et de Russie.

Ainsi pendant l’année qui vient de s’écouler plus de la moitié des olim – 54% – sont arrivés de Russie, 21% d’Ukraine, 5% des Etats-Unis et 4% de France. Notons aussi que l’alya d’une seule personne a été enregistrée depuis la Républicaine dominicaine, la Guadeloupe ou la Martinique.

Un tiers des olim ont entre 18 et 35 ans

28% des olim ont entre 18 et 35 ans, 24% ont entre 0 et 18 ans, 21% entre 36 et 50 ans, 17% plus de 60 ans. La majorité des olim sont des femmes: 53% contre 47%. Là aussi cette donnée est influencée par la guerre en Ukraine, où les hommes ont été réquisitionnés pour se battre, les femmes étant contraintes de fuir seules.

La doyenne des olim de 2022 a 101 ans et est arrivée au mois de septembre dernier.

Netanya: la ville qui accueille le plus d’olim

Netanya est la ville qui a accueilli le plus d’olim cette année: 22% y sont arrivés. En deuxième position on trouve Haïfa qui a accueilli 11% des olim, principalement d’Ukraine et de Russie, puis Tel Aviv où 10% des olim ont choisi de s’installer.

»Le nombre d’olim fait chaud au coeur », a déclaré la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano Shata »cela fait 20 ans qu’il n’y avait pas eu autant d’olim. Les olim sont accompagnés par le ministère, l’Agence Juive, les autorités locales, les organisation d’alya et d’intégration. Cette mobilisation de tous est admirable ».

Par ailleurs, le ministère de l’Alya et de l’Intégration a publié des données intéressantes concernant l’alya ces dix dernières années.

En 10 ans, plus de 22000 olim se sont enrôlés dans Tsahal dont 15000 comme »hayalim bodedim », soldats sans famille en Israël.

Entre 2012 et 2022, ce sont près de 6440 médecins qui ont fait leur alya, 1448 dentistes, 2552 infimières, 22400 ingénieurs. Le ministère ne précise pas, cependant, combien d’entre eux ont effectivement pu exercer leur profession en Israël.

Pendant la même période, le système éducatif israélien s’est enrichi, grâce à l’alya, de 11537 professeurs qui ont enseigné à des centaines de milliers d’élèves israéliens.

Le chiffre qui dérange

72% des olim en 2020 étaient non-juifs. Cet état de fait est lié à la »clause du grand-père » de la loi du Retour, qui permet à toute personne ayant au moins un grand-père juif de faire son alya, et donc de faire venir beaucoup de non-juifs en Israël.

Ainsi, on comprend mieux pourquoi l’un des sujets qui agite la société israélienne est la volonté de plusieurs partis de droite, notamment les partis religieux, de supprimer cette clause afin de préserver la majorité juive en Israël. Pour le moment, le Likoud n’a pas souhaité trancher la question et les partis de l’opposition – de Avoda à Israël Beitenou – s’insurgent contre une telle proposition.