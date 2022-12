Le terroriste Salah Hamouri résident israélien, qui possède la nationalité française par sa mère, avait été arrêté en 2005 pour avoir projeté d’assassiner le Rav Ovadia Yossef.

En 2008, il sera condamné à 7 ans de prison. Sa peine a été raccourcie dans le cadre de l’échange Shalit, et il sort de prison en 2011. En août 2017 puis en mars 2022, il est placé en détention administrative pour activités suspectes en lien avec le Front populaire de la Palestine.

Sa dernière détention administrative doit se terminer demain.

La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, avec l’autorisation du ministère de la Justice et sur recommandation des services de renseignements israéliens, a décidé d’annuler le statut de résident israélien de Salah Hamouri et de l’expulser vers la France dès sa sortie de prison.

La ministre a déclaré: »Nous devons nous battre contre le terrorisme à l’aide de tous les outils à notre disposition. Il est inconcevable qu’un terroriste comme Hamouri bénéficie d’un statut de résident en Israël et je me félicite de l’annulation de ce statut et de son expulsion du territoire israélien ».

Salah Hamouri possède de nombreux soutiens en France, notamment à l’extrême-gauche. Ils n’ont pas encore réagi à cette décision de la ministre israélienne.