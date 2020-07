Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu jeudi au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Ce dernier, n’ayant probablement aucun problème à régler en France, s’est permis de demander au Premier ministre israélien de renoncer au projet d’extension de la loi israélienne sur des parties de Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, « une entreprise qui nuirait à la paix et qui serait contraire au droit international » selon le président français.

Emmanuel Macron est également revenu sur les mantras de la diplomatie française quant à « l’engagement indéfectible de la France pour la sécurité d’Israël » ainsi que sur la « nécessité d’une solution à deux Etats pour une paix juste et durable », comme si la création d’un Etat ‘palestinien’ allait dans le sens de la sécurité d’Israël, sans parler du non-sens historique et moral.

Selon un communiqué émanant du bureau du Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou a répondu : « Israël agit en vertu du droit international et le projet de souveraineté est conforme au droit international. Les anciennes formules ont toutes échoué depuis 53 ans et un retour aux mêmes paramètres irait droit à l’échec. Le Plan Trump contient des idées nouvelles qui permettent de réelles avancées, et Israël est prêt à reprendre le dialogue en vue d’une paix sur les bases de ce plan. C’est le refus des Palestiniens de négocier à partir de ce plan tout comme ceux proposés par le passé qui est la cause de l’impasse ».

Photo Haïm Zach / GPO