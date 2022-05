Suivez sur LPH INFO la grande cérémonie officielle du passage de Yom Hazikaron à Yom Haatsmaout. Mercredi 4 mai au soir, à partir de 19h30, rejoignez Olivier Granilic et Eliana Gurfinkiel de Studio Qualita en direct pour regarder l’allumage des 12 flambeaux d’Israël, les parades militaires, les différents chanteurs et les troupes chorégraphiques. Une soirée pleine de surprises qui commencera par la prière festive annuelle au Kotel.

Pour suivre la soirée, rendez-vous sur la page Facebook LPH INFO et sur le site.

Hag haatsamout sameah!