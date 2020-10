Durant une campagne électorale, les instituts de sondages téléphonent à un échantillon de citoyens pour connaître leur intention de vote. Mais il a apparemment d’autres moyens beaucoup plus inédits. Pour la dixième élection présidentielle consécutive, la chaîne de boulangerie « Busken » a trouvé depuis trois décennies un moyen des plus originaux pour sonder la population et « deviner » qui remportera l’élection.

Comment s’y prend-t-elle ? Elle met en vente dans trois de ses magasins répartis dans l’Etat de dans l’Etat de l’Ohio (Etat-clé dans lequel les deux candidats sont au coude à coude) des cookies qui se présentent sous trois couleurs : rouge pour les Républicains, bleus pour les Démocrates et jaune pour ceux qui s’abstiennent ou ne savent pas pour qui voter. Le total des ventes de chacune des trois sortes désigne le vainqueur pronostiqué ! Une méthode très peu scientifique mais qui paradoxalement s’est révélée plus fiable que les instituts de sondages car elle a fait un parcours sans faute en pronostiquant le vainqueur pour les neuf dernières élections présidentielles !

Pour 2020, le résultat a été le suivant : « cookies Trump » : 11.310, « cookies Biden » : 8.671 et « cookies jaunes » : 6.687 !

Mais selon les sondages « classiques » cela ne sera pas du gâteau pour l’actuel président américain…