Nouvelles alertes Tseva Adom dans le Néguev occidental et à Ashkelon. Tsahal a noté des tirs de deux roquettes. Selon la Magen David Adom on ne décompte aucune victime pour l’instant. L’une des roquettes a été interceptée au-dessus d’Ashkelon par le système Dôme de Fer et la deuxième s’est abattue dans une zone inhabitée.

Vidéo :

Photo Hadas Parush / Flash 90