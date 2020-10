Ce n’est pas toujours les jours qu’Israël reçoit des compliments du quotidien britannique de gauche « The Guardian ». Très loin s’en faut. Mais jeudi, le quotidien a recommandé aux autorités britanniques d’adopter la stratégie israélienne d’imposer un confinement généralisé pour stopper la deuxième vague du Corona qui frappe le pays de plein fouet.

Le titre du quotidien britannique est éloquent : « Painful but effective ? UK can look to Israel for example of short lockdown ? » (Douloureux mais efficace ? Le Royaume-Uni peut prendre exemple sur Israël pour un court confinement ». Le sous-titre de l’article reproche au gouvernement britannique de refuser d’en entendre parler alors qu’Israël l’a imposé avec succès.

La propagation du virus du Covid19 connaît une progression fulgurante avec près de 27.000 malades supplémentaires en une journée (20-21.10) contre 13.700 il y a une semaine et 5.000 il y a un mois.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou n’a pas manqué de publier cet article du « Guardian » qui confirme que son obstination à imposer ce confinement était justifié et porte ses fruits. Il a rappelé que les pays européens connaissent un net regain de la pandémie et certains ont déjà imposé un confinement.

Photo Wikipedia