Alors que les partis politiques défilent pour inscrire officiellement leur liste devant la commission centrale électorale, la députée Stav Shafir a annoncé qu’elle et son Parti écologiste ne se présenteront finalement pas à cette élection. Dans son annonce, la députée a affirmé que « sa responsabilité envers l’Etat est plus importante qu’un siège de député » et que dès aujourd’hui « elle commence à se reconstruire à la tête du Parti écologiste et de sillonner le pays pour revenir encore plus forte la prochaine fois »…

Avec son fiel habituel, Stav Shafir a rajouté que « le combat d’aujourd’hui est de chasser le chef de la mafia qu’est le Premier ministre, de nettoyer les allées du pouvoir de la corruption ainsi que de l’incitation qui a poussé des pans entiers de la population les uns contre les autres… ». Des propos un peu « étranges » pour cette députée qui s’est caractérisée par sa haine obsessionnelle de tous les Juifs qui habitent au-delà de la dite « ligne verte ».

Stav Shafir a conclu en rappelant qu’elle avait tout fait pour qu’il y ait une union à gauche et qu’elle est aujourd’hui heureuse que cela se soit fait même si c’est elle qui en payé le prix.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90